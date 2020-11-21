Власти Тувы заплатили охотникам за добытых волков 380 тысяч рублей

Охотники в Туве добыли половину годового плана по количеству волков, за это власти заплатили им 390 тысяч рублей, сообщило правительство республики Sibnet.ru в ответ на запрос.

В регионе живут около 1,6 тысячи хищников, а должно быть, согласно размеру территории, не более 700-800 особей. Ущерб от нападения хищников на домашний скот составил около 38 миллионов рублей за прошлый год.

#Природа Как устроена волчья стая

Власти Тувы установили план добычи на 2020 год — 645 особей волка. П о данным на 8 ноября, за весь год добыто 324 особей (в прошлом году — 254 особей), что составляет 50,2% от плана. Охотники сдали властям 119 шкур, и получили вознаграждения на сумму 380 тысяч рублей.

Всего в Туве добычей волков занимаются около 500 человек, за каждого зверя им платят 4 тысячи рублей. Охотники используют приборы ночного видения с инфракрасными фонарями, тепловизорные приборы, беспилотные аппараты с обычной камерой и тепловизорной камерой, снегоходы и квадроциклы.

В этом году планировалось пригласить белорусских владельцев стай гончих собак, специализирующих на добыче волков, но введение карантина из-за коронавирусной инфекции не позволило это сделать.