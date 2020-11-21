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Власти Тувы заплатили охотникам за добытых волков 380 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mas3cf / CC BY-SA 4.0

Охотники в Туве добыли половину годового плана по количеству волков, за это власти заплатили им 390 тысяч рублей, сообщило правительство республики Sibnet.ru в ответ на запрос.

В регионе живут около 1,6 тысячи хищников, а должно быть, согласно размеру территории, не более 700-800 особей. Ущерб от нападения хищников на домашний скот составил около 38 миллионов рублей за прошлый год.

#Природа
Как устроена волчья стая

Власти Тувы установили план добычи на 2020 год — 645 особей волка. П о данным на 8 ноября, за весь год добыто 324 особей (в прошлом году — 254 особей), что составляет 50,2% от плана. Охотники сдали властям 119 шкур, и получили вознаграждения на сумму 380 тысяч рублей.

Всего в Туве добычей волков занимаются около 500 человек, за каждого зверя им платят 4 тысячи рублей. Охотники используют приборы ночного видения с инфракрасными фонарями, тепловизорные приборы, беспилотные аппараты с обычной камерой и тепловизорной камерой, снегоходы и квадроциклы.

В этом году планировалось пригласить белорусских владельцев стай гончих собак, специализирующих на добыче волков, но введение карантина из-за коронавирусной инфекции не позволило это сделать.

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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)

лачинов

Непосильная это задача, сокращать чиновничий аппарат. Сегодня из двух министерств слепили одно, а завтра...

Outro

Роскомнадзор лучше бы более полезными делами занимался...