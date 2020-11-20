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«Армату» перед запуском в серию довели до совершенства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Vasilenko / CC BY-SA 4.0
Конструкторы довели танк Т-14 на платформе «Армата» до совершенства в преддверии его запуска в серийное производство — исправлены выявленные недостатки в системе управления огнем, двигателе и боекомплекте.

«С "Арматой" серьезных технических проблем как таковых не было. Но некоторые вопросы все же возникли. В частности с двигателем. Он развивал необходимую мощность, но его ресурс не соответствовал требованиям Минобороны. Поэтому в первое время танк приходилось эксплуатировать в щадящих режимах», — сказал РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Теперь все проблемы с силовой установкой решены. У двигателя появилось два режима работы — мирного времени, когда ресурс очень важен, и военного — на поле боя в приоритете максимальные мощность и скорость.

Мощность двигателя — от 1,2 тысячи до 1,8 тысячи лошадиных сил. Крутящий момент регулирует автоматическая коробка передач. Танк разгоняется до 90 километров в час и может пройти без дозаправки около пятисот километров. Бортовой компьютер полностью контролирует двигатель и трансмиссию, сообщая экипажу о неполадках и напоминая о необходимости технического обслуживания того или иного узла.

СУО и боеприпасы

Испытания выявили некоторые недочеты с системой управления огнем (СУО). Это одна из самых сложных систем в танке. Орудие и пулеметы "Арматы" наводятся автоматически.

Баллистический вычислитель производит необходимые расчеты, танк определяет свое положение по спутнику и инерциальной системе навигации, компьютер — угловую ориентацию в пространстве, учитывает направление и скорость ветра, температуру, влажность воздуха и даже искривление ствола при нагреве.

На испытаниях у разработчиков и военных возникли вопросы и к боекомплекту «Арматы». «Боеприпасы фактически создавали заново, и далеко не все получалось сразу», — отметил эксперт.

Танк вооружили новым семейством подкалиберных, осколочно-фугасных боеприпасов и управляемых ракет. Штатное 125-миллиметровое орудие при необходимости можно заменить на 152-миллиметровое.

Наследник «Объекта-195»

Перспективный основной боевой танк Т-14 «Армата» разрабатывали с 2010-го, в производстве — с 2014-го. В конструкции боевой машины применили последние достижения российской оборонки, большинство из которых обкатывается на действующих образцах впервые.

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«Армату» испытали и обкатали сравнительно быстро отчасти благодаря тому, что многие конструктивные решения позаимствовали из опытного танка «Объект-195», над которым еще в 1990-х работали в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения.

«Если бы не "Объект-195", "Армата" до сих пор была бы только на бумаге или, может быть, в одном опытном экземпляре», — считает Мураховский.

«Армата» — это танк нового поколения, единственная машина в мире с принципиально новой компоновкой. В мире нет аналогов. Вся система управления огнем, разведки и наблюдения — только технические каналы зрения, нет прямых оптических каналов разведки, целеуказания и ведения огня. Уверен, что все в танкостроении пойдут по этому пути. Мы здесь первые, движемся "ледоколом", продавливая все проблемы», — подчеркнул Мураховский.



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