Исследователи выявили «протестных» депутатов Госдумы из Сибири

Против принятия некоторых законопроектов в Госдуме на осенней сессии голосовали депутаты от трех регионов Сибири. Все остальные депутаты от регионов почти всегда отдавали голоса «за», сообщил Центр политической конъюнктуры по результатам исследования.

На осеней сессии, по данным исследования, чаще всего голосовали «против» депутаты Госдумы от Забайкальского края (0,69% протестных голосов), Иркутской области (1,42%), и Омской области (1,66%).

Таким образом, Омская область вышла на шестое место по России по протестному голосованию в Госдуме, Иркутская — на седьмое, а Забайкалье на —14-е место. Нулевой процент протестного голосования зарегистрирован практически по всем остальным парламентариям, представляющих регионы Сибири.

#Местная власть Красноярск и Иркутск отреагировали на претензии Тувы на их земли

Но процент голосов за принятие законопроектов и одобрения инициатив кратно превысил все показатели «против». Например, депутаты от Забайкалья, проголосовавшие в 0,69% случаев «против», в 80,96% голосовали «за», Иркутская область — в 56% случаев, Омская — в 48%.

Реже всех сибирских депутатов Госдумы законодательные инициативы поддерживали парламентарии от Тувы — 38%. Впрочем, и «против» они не голосовали. Больше всех голосов «за» по стране отдали депутаты от Бурятии (81,65%). Это второе место по России, большая поддержка была только от депутатов Магаданской области.

Забайкальские парламентарии также отдали много голосов «за» (80,96%). Это 13 место по России. Омские депутаты только в 48% случаев голосовали одобрительно. Также в списке лидеров, одобряющих инициативы правительства оказалась Хакасия (81% и девятое место по стране). Остальные держаться в середине рейтинга.

Новосибирская область отметилась одним из самых протестных депутатов в стране. А некоторых парламентариев от сибирских регионов уличили к склонности к «прогулам» сессий.