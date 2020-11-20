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Дату готовности перинатального центра назвали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Новый перинатальный центр будет сдан в эксплуатацию до 30 ноября, сообщил журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки его отдадут под инфекционный госпиталь.

«Контрольная точка, поставленная губернатором, о строительной готовности – 30 ноября, она будет исполнена. Мы полностью подготовим объект, и только в случае ухудшения эпидобстановки будем рассматривать возможность организации там ковидного госпиталя», – сказал Хальзов.

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Центр находится в резерве для открытия инфекционного госпиталя, предполагается, что он сможет принять 220 пациентов с коронавирусом.

Новый перинатальный центр начинали строить в 2013 году. Через два года работы приостановили из-за недостатка финансирования, возобновив только в 2019 году.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ужас какой! Забанить гугла вместе с ютюбой! А Соловьеву выделить деньги на создание собственного хостинга!

лачинов

Видимо действующее законодательство РФ предусматривает режим наибольшего благоприятствования для отдельных...

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)