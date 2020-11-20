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Депутаты разрешат водить авто без документов при одном условии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водителей, у которых украдено или утеряно СТС, не стоит наказывать, если они могут предъявить ПТС или документы на транспортное средство в электронном виде, такие поправки депутаты вносят в КоАП РФ, сообщил депутат Ярослав Нилов в Telegram.

Сейчас водитель, не имеющий регистрационных документов на ТС, ограничивается предупреждением или штрафуется на 500 рублей. Одновременно ТС отправляется на специализированную стоянку.

Но возможны ситуации, когда документов нет из-за кражи или утери. На практике у гражданина могут быть другие документы — паспорт транспортного средства, генеральная доверенность на управление ТС, электронная форма документов о регистрации ТС.

Депутаты предлагают дополнить часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ примечанием, что при наличии выше указанных документов, административная ответственность с водителей снимается.

«Ставить в один ряд заведомых преступников и законопослушных водителей, ставших, в свою очередь, жертвой преступления (кражи документа) или заложниками объективных обстоятельств, по меньшей мере, странно», — написал Нилов.

Законопроект вносится на рассмотрение в Государственную Думу.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ужас какой! Забанить гугла вместе с ютюбой! А Соловьеву выделить деньги на создание собственного хостинга!

лачинов

Видимо действующее законодательство РФ предусматривает режим наибольшего благоприятствования для отдельных...

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)