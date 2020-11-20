Депутаты разрешат водить авто без документов при одном условии

Водителей, у которых украдено или утеряно СТС, не стоит наказывать, если они могут предъявить ПТС или документы на транспортное средство в электронном виде, такие поправки депутаты вносят в КоАП РФ, сообщил депутат Ярослав Нилов в Telegram.

Сейчас водитель, не имеющий регистрационных документов на ТС, ограничивается предупреждением или штрафуется на 500 рублей. Одновременно ТС отправляется на специализированную стоянку.

Но возможны ситуации, когда документов нет из-за кражи или утери. На практике у гражданина могут быть другие документы — паспорт транспортного средства, генеральная доверенность на управление ТС, электронная форма документов о регистрации ТС.

Депутаты предлагают дополнить часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ примечанием, что при наличии выше указанных документов, административная ответственность с водителей снимается.

«Ставить в один ряд заведомых преступников и законопослушных водителей, ставших, в свою очередь, жертвой преступления (кражи документа) или заложниками объективных обстоятельств, по меньшей мере, странно», — написал Нилов.

Законопроект вносится на рассмотрение в Государственную Думу.