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Рецидивист заразил алтайскую школьницу ВИЧ-инфекцией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Рецидивист заразил школьницу ВИЧ-инфекцией в селе Алтайского края, его дело рассмотрит суд, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в начале января 2020 года 32-летний неоднократно судимый обвиняемый в одном из сел Мамонтовского района, зная о наличии у него заболевания ВИЧ-инфекции, занимался сексом с 15-летней школьницей. В итоге она заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Сначала он отрицал вину, но судебные экспертизы, а также показания потерпевшей доказали его причастность. Уголовное дело по части 1 статьи 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего) направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ужас какой! Забанить гугла вместе с ютюбой! А Соловьеву выделить деньги на создание собственного хостинга!

лачинов

Видимо действующее законодательство РФ предусматривает режим наибольшего благоприятствования для отдельных...

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)