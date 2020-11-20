Рецидивист заразил алтайскую школьницу ВИЧ-инфекцией

Рецидивист заразил школьницу ВИЧ-инфекцией в селе Алтайского края, его дело рассмотрит суд, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в начале января 2020 года 32-летний неоднократно судимый обвиняемый в одном из сел Мамонтовского района, зная о наличии у него заболевания ВИЧ-инфекции, занимался сексом с 15-летней школьницей. В итоге она заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Сначала он отрицал вину, но судебные экспертизы, а также показания потерпевшей доказали его причастность. Уголовное дело по части 1 статьи 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего) направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.