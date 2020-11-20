Суд рассмотрит громкое дело «Омскгоргаза» о хищении 1,9 млрд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу «Омскгоргаза» о завышении тарифов и хищении 1,9 миллиарда рублей, дело рассмотрит Московский городской суд.

По версии следствия, в 2011 году в Омске основной акционер и председатель совета директоров ОАО «Омскгоргаз» Сергей Калинин при участии других должностных лиц компании решил похитить деньги у потребителей газа.

Для реализации плана соучастники продали три участка газопроводов в пользу ООО «Омскгазстрой», которое передало их в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть». Потом обвиняемые направили в Региональную энергетическую комиссию Омской области заявления на установление тарифов на транспортировку газа, которые были завышены.

В 2012 году Калинин назначил еще одного фигуранта дела Константина Марченко на должность председателя региональной энергетической комиссии. Действуя в интересах участников преступного сообщества, Марченко подписал заключения об обоснованности предложенных тарифов. После этого соучастники заключили договоры по транспортировке газа.

По информации Генпрокуратуры, с 2011 по 2018 год у потребителей таким образом похитили 1 миллиард и 903 миллиона рублей. Уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество». рассмотрит Московский городской суд.