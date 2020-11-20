ФСБ проверит дирекцию по обслуживанию здравоохранения Омской области

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Проверка ФСБ началась в Дирекции по обслуживанию
государственной системы здравоохранения Омской области, сообщил представитель
ведомства.
«Просто проводится проверка, там нет ни обысков, ни задержания», – сообщил «Интерфаксу» представитель ФСБ. Он добавил, что у сотрудников «берутся пояснения». Никто из работников организации не задержан.
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Дирекция по обслуживанию государственной системы
здравоохранения занимается медицинскими закупками.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с
президентом РФ Владимиром Путиным упомянула Омскую область в числе 10 регионов
страны, где наиболее критическая ситуация по койко-местам в связи с COVID-19.