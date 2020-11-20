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ФСБ проверит дирекцию по обслуживанию здравоохранения Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Проверка ФСБ началась в Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области, сообщил представитель ведомства.

«Просто проводится проверка, там нет ни обысков, ни задержания», – сообщил «Интерфаксу»  представитель ФСБ. Он добавил, что у сотрудников «берутся пояснения». Никто из работников организации не задержан.

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Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения занимается медицинскими закупками.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным упомянула Омскую область в числе 10 регионов страны, где наиболее критическая ситуация по койко-местам в связи с COVID-19.

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