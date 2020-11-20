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Серебренников призвал помочь сибирскому театру с уличным туалетом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Драматический театр в Мотыгино © Дмитрий Турков

Известный режиссер Кирилл Серебренников позвал работать известных актеров и режиссеров в драматическом театре в отдаленном поселке Мотыгино Красноярского края, учреждению пришлось собирать на ремонт туалета с помощью краудфандинга.

Поселок Мотыгино — самый труднодоступный регион России, где работает профессиональный театр. Спектакли театра стабильно номинируются и становятся лауреатами многих крупных театральных фестивалей.

Здание театра в плачевном состоянии. Недавно театр собрал 364 тысячи рублей на ремонт туалета, чтобы не ходить в мороз на улицу. Теперь планируется на краудфандинговой платформе собрать 1,5 миллиона рублей на ремонт крыши здания театра.

«Театр в поселке Мотыгино Красноярского края. Считаю, что это чудо и подвиг. Какие молодцы! Призываю хороших, известных, "модных" режиссеров и актеров сделать в этом театре какую-нибудь работу, чтобы поддержать прекрасных людей, которые занимаются театром в непростых обстоятельствах, и этим привлечь внимание к самой идее Театра — как российского культурного феномена», — написал на странице в Instagram Серебренников.

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