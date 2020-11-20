Сибирских депутатов Госдумы сравнили по числу пропусков голосований

Депутаты Госдумы, представляющие Туву, стали лидерами по «прогулу» голосований среди коллег из других регионов Сибири, стабильнее других на осенней сессии работают парламентарии от Бурятии, сообщает Центр политической конъюнктуры.

Парламентарии осенью стали пропускать больше голосований, чем это было весной. Сохраняется практика, при которой депутаты присутствуют на заседаниях, но не принимают участие в самом голосовании.

В 2019 году в среднем каждый депутат не принимал участие в 26,5% всего объема голосований, во время прошедшей весенней сессии этот результат увеличился до 32,5%, а за первые два месяца работы в рамках осенней сессии показатель достиг 34,8%.

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По данным Центра политической конъюнктуры, чаще всего не голосовали депутаты от Липецкой области. Из представителей сибирских регионов, лидерами по пропуску голосований стали парламентарии от Тувы (61,9% пропущенных голосований).

Сразу за тувинскими депутатами расположились в рейтинге «прогульщиков» омичи (49,3% голосований). Половину голосований за законопроекты пропустили депутаты от Иркутской области.

Самыми работящими в Госдуме из сибирских парламентариев стали представители Бурятии (18,3%), Забайкальского края (18,3%) и Республики Хакасии (18,5%). Они активнее всех решали судьбу законопроектов. Депутаты других регионов Сибири оказались середнячками по «прогулам».