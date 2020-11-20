Попова призвала без нужды не посещать общественные места

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян поберечь себя близких и не посещать общественные места без особой, «какой-то совершенно невероятной необходимости»

«Ситуация, безусловно, напряженная, [но] взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации. Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — сказала Попова в интервью на телеканале «Россия-1».

По ее словам главы Роспотребнадзора, карантин для сдерживания распространения коронавируса в России не понадобится, если жители будут соблюдать уже введенные меры профилактики.

«Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила, не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех. И конечно, первое, что нужно сделать, — это соблюдать правила личные: это маска, это чистые руки, это социальная дистанция», — указала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что не стоит надеяться на улучшение эпидемической ситуации в России с приходом зимы. «Совершенно очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся», — отметила она.

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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 56,2 миллиона человек, свыше 1,3 миллиона умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 015 608 случаев заражения, выздоровели 1 526 656 человек, умерли 34 850.