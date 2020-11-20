Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?

Российская Черная пятница в 2020 году традиционно откроет сезон предновогодних распродаж в крупных розничных сетях. Покупателям обещают скидки до 70% и другие выгодные предложения. Сколько продлится распродажа, когда ждать максимальных скидок и как наказать интернет-магазин за липовые акции?

Когда стартует распродажа

Черная пятница в 2020 году официально стартует 26 ноября в 00.00 по московскому времени (в четверг). В этом году распродажа продлится целых три дня. Скидки будут действовать до 23.59 субботы, 28 ноября. Однако некоторые участники Черной пятницы могут самостоятельно удлинить время распродаж, правилами это не запрещено.

Так, некоторые крупные торговые сети уже объявили о начале распродаж, которые продлятся до конца следующей недели. Например, товары со скидками в рамках Черной пятницы уже предлагает интернет-площадка Ozon. В крупнейшем интернет-магазине книг «Лабиринт» распродажа проходит с 13 ноября по 30 ноября.

Черная пятница (Black Friday) зародилась в США в 1873 году. Считается, что первым распродажу товаров с табличкой «Все по 5 центов!» устроил торговец из Ланкастера Фрэнк Вулфорт. Конкуренты быстро подхватили идею, уже через несколько лет акция стала общенациональной. В России первая Черная пятница прошла в 2013 году.

Многие интернет-магазины уже объявили предварительные скидки на отдельные категории товаров, сейчас их можно добавить в корзину по выгодной цене. Однако традиционно самые крупные скидки и выгодные предложения покупателям предложат именно в пятницу — 27 ноября.

Каких скидок ждать

Главным правилом участия в распродаже для интернет-магазинов является требование о предоставлении настоящей скидки, об этом говорится на официальном сайтеорганизаторов. Чтобы стать участником Черной пятницы, магазину необходимо предложить минимум 5% реальной скидки.

Опыт предыдущих распродаж показывает, что в среднем скидки достигают 15-20%. Самые большие скидки в 70-90% обычно даются на недорогую мелочевку, а также на отдельные позиции премиальных товаров с высокой маржинальностью, которые изначально имеют завышенный ценник.

За скидками установят контроль — «Яндекс.Маркет» запустил специальный роботизированный алгоритм, который анализирует динамику цен партнеров Черной пятницы. Если цены искусственно завышались перед распродажей, то такие магазины исключат из выдачи сервиса.

Тем не менее, гарантировать отсутствие липовых скидок организаторы не могут, так как проверить десятки тысяч товарных предложений невозможно. Эксперты советуют покупателям насторожиться, если популярный товар предлагается со скидкой, которая превышает 20%.

Для недобросовестных продавцов предусмотрены санкции. Организаторы Черной пятницы попросили покупателей сообщать обо всех фактах обмана со стороны магазинов на специальный e-mail: team@blackfridaysale.ru. Если интернет-магазин уличат в обмане, то компанию лишат возможности принять участие в последующих акциях.

Что покупать на распродаже

Несколько лет подряд наибольшей популярностью на распродаже пользуются электроника и бытовая техника, это подтверждает статистика, собранная в 2020 году экспертами сервиса «Яндекс.Маркет».

На первом месте по популярности в сезон распродаж — покупка нового телевизора, участники Черной пятницы чаще всего искали именно этот товар в предыдущие годы. На втором месте — бюджетные и премиальные смартфоны. Также россияне активно интересуются умными часами и браслетами, наушниками, портативными аудиоустройствами.

Люди часто ищут одежду и обувь с хорошими скидками. В трендах — детские товары, косметика, разнообразные подарки на Новый год. При необходимости можно отыскать любой товар по выгодной цене, так как официально в распродаже принимают участие более 3500 интернет-магазинов. Черная пятница идет не только в интернете, в ней участвуют традиционные ретейлеры.

В списке участников — почти все крупные сети и ретейлеры. Например, скидки 27 ноября пообещали «Эльдорадо», «М-Видео», «Связной», ИКЕА, Samsung, Adidas, Nike, «Спортмастер», L’Oreal, Xiaomi, Honor. Полный перечень магазинов можно посмотреть на официальной странице Черной пятницы.



По оценке экспертов Ассоциации компаний интернет-торговли, ретейлеры могут заработать на Черной пятнице от 16 до 19 миллиардов рублей. Пандемия увеличила популярность интернет-магазинов, так как покупки в Сети более безопасны. Поэтому доходы участников в 2020 году вполне могут оказаться рекордными.