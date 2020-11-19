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Роскачество подтвердило безопасность дешевой водки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роскачество провело масштабное исследование водки, которое подтвердило безопасность самой дешевой продукции. Качество дорогих и дешевых брендов оказалось практически идентичным, говорится на сайте организации.

«Закупочная стоимость исследованных образцов составила от 200 до 1554 рублей за бутылку 0,5 литра. В результате вся продукция, от самой дешевой до самой дорогой, оказалась безопасной», — отмечается в исследовании.

Большинство товаров получили пять баллов в рейтинге Роскачества, при этом качество водки кардинально не зависело от ее цены. В частности, наибольшее количество баллов набрали образцы водки стоимостью от 230 до одной тысячи рублей.

«Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола; содержание токсичных веществ и метанола ниже установленного уровня; крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке», — подытожили эксперты.

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