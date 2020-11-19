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Apple признала дефект экрана iPhone 12

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Apple

Экраны некоторых моделей iPhone 12 могут мигать, светиться зеленым или серым цветом, подтвердила пресс-служба компании Apple. При этом причины дефекта пока не называются.

Пользователи заметили проблемы с экраном новейшего iPhone 12 вскоре после появления смартфона в продаже. Некоторые аппараты страдали появлением различных оттенков зеленого цвета на черном экране.

Производитель впервые признал, что экраны некоторых моделей iPhone 12 при определенных условиях могут мигать, светиться зеленым или серым цветом, а также иметь другие неожиданные изменения цвета.

При этом отмечается, что Apple потребуется провести тщательное расследование, чтобы установить причины дефекта. Пока нет понимания, является ли проблема зеленых экранов аппаратной или программной.

Зеленые экраны ранее были замечены у смартфонов Apple iPhone 11. Экран чаще всего становился зеленым сразу после разблокировки смартфона или после активации режима Dark Mode или Night Shift. Тогда дефект удалось устранить обновлением прошивки.

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