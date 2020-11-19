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Йодомарин исчез из российских аптек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Представители крупнейших аптечных сетей в России столкнулись с дефицитом препарата йодомарин, причины нехватки товара неизвестны. Под этим международным названием в аптеках продается калия йодид.

Снижение запасов препарата началось в середине сентября. Так, в октябре 2020 года было продано около 123 тысяч упаковок, а за аналогичный период прошлого года — более 320 тысяч, пишет РБК.

Дистрибуторы йодомарина называют разные причины дефицита препарата — проблемы производства, высокий спрос из-за отсутствия летнего отпуска на море, проблемы с маркировкой. Росздравнадзор подтвердил, что никаких проблем с производством препарата нет.

Препарат йода используется для лечения и профилактики заболеваний щитовидной железы. Применение препарата Йодомарин восполняет дефицит йода в организме, препятствуя развитию йододефицитных заболеваний, способствует нормализации функции щитовидной железы.

Президенту Владимиру Путину ранее сообщили о пропаже всех рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов из 30% аптек в стране. При этом новейший противовирусный препарат «Фавипиравир» отсутствует в 85% аптек.

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