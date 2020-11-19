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Сибирячка вошла в тройку самых протестных депутатов Госдумы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Госдума

Депутат Госдумы из Новосибирской области Вера Ганзя вошла в тройку народных избранников, голосующих против законопроектов на осенней сессии, сообщает Центр политической конъюнктуры.

Член фракции КПРФ, представляющая Новосибирскую область, Вера Ганзя (4,6% голосований) оказалась на третьем месте среди всех депутатов Госдумы, голосующих против законопроектов. Кроме нее из региона против голосовал только представитель ЛДПР Дмитрий Савельев (0,69%). Новосибирские единороссы не голосовали против.

Чаще других новосибирских депутатов голосовали «за»  законопроекты единороссы Андрей Каличенко (81,1%), Дмитрий Перминов (80,96%), Максим Кудрявцев (81,65%). Последнее место в рейтинге голосования «за» у Савельева (54%).

При этом составители уточнили, что часто депутаты присутствуют на заседаниях, но не принимают участие в голосовании. Они проявляют активность по важным для их фракции решениям.

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