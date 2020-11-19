НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Археологи нашли древнюю маску инопланетянина

Источник:
Sibnet.ru
318 4

Археологи при проведении раскопок на месте древнего городища в Болгарии обнаружили доисторическую маску, которая напоминает стилизованный образ инопланетянина из современной научной фантастики. Возраст находки превышает 6 тысяч лет.

Доисторическая глиняная маска была найдена в доисторическом поселении Соляная яма недалеко от городища Провадии в северо-восточной части Болгарии, пишет Archaeology in Bulgaria. Исследователи полагают, что она изображает неизвестное мифическое существо.

Городище Провадия считается самым древним городом в Европе. Специалисты назвали находку одной из самых впечатляющих, сделанных в ходе последних раскопок. Она датируется V тысячелетием до нашей эры.

Фото: © Bulgarian National Radio

Маска имеет почти правильную треугольную форму. Его лицевая сторона рельефно выступает вперед, а тыльная как бы вдавлена внутрь, оба верхних угла представляют собой стилизованные уши с небольшими отверстиями.

Еще по теме
Электронную пушку для СКИФА запустят через год
Специалист высказался о дорогом производстве вакцины «Вектора»
Вселенная оказалась гигантским мозгом
Подобный костным тканям материал для имплантатов разработали в Сибири
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Утвержден новый порядок выплаты больничных
•
Свидетельства о разводе перестанут выдавать россиянам
•
Йодомарин исчез из российских аптек
•
Археологи нашли древнюю маску инопланетянина
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирячка вошла в тройку самых протестных депутатов Госдумы
Сибирь 19.11.2020 21:03
Красноярск и Иркутск отреагировали на претензии Тувы на их земли
Сибирь 19.11.2020 17:33
Руководство центра «Добрый доктор» в Барнауле обвинили в хищении
Сибирь 19.11.2020 17:19
Убийство в компании глухонемых раскрыли в Новосибирске
Сибирь 19.11.2020 16:25
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4092
Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ
3630
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3598
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
3554
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Утвержден новый порядок выплаты больничных
•
Свидетельства о разводе перестанут выдавать россиянам
•
Йодомарин исчез из российских аптек
•
Археологи нашли древнюю маску инопланетянина
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
30
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27
Бывший президент США перечислил слабости России
26
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23