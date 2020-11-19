Археологи нашли древнюю маску инопланетянина

Археологи при проведении раскопок на месте древнего городища в Болгарии обнаружили доисторическую маску, которая напоминает стилизованный образ инопланетянина из современной научной фантастики. Возраст находки превышает 6 тысяч лет.

Доисторическая глиняная маска была найдена в доисторическом поселении Соляная яма недалеко от городища Провадии в северо-восточной части Болгарии, пишет Archaeology in Bulgaria. Исследователи полагают, что она изображает неизвестное мифическое существо.

Городище Провадия считается самым древним городом в Европе. Специалисты назвали находку одной из самых впечатляющих, сделанных в ходе последних раскопок. Она датируется V тысячелетием до нашей эры.

Фото: © Bulgarian National Radio

Маска имеет почти правильную треугольную форму. Его лицевая сторона рельефно выступает вперед, а тыльная как бы вдавлена внутрь, оба верхних угла представляют собой стилизованные уши с небольшими отверстиями.