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Стартовали продажи приставки PlayStation 5

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sony

Продажи игровой приставки Sony PlayStation 5 стартовали в четверг, 19 ноября. Однако из-за дефицита консоль пока физически отсутствует в российских магазинах, ее получили только покупатели, сделавшие предзаказ.

Приставка имеет восьмиядерный чип от AMD на архитектуре Zen 2 частотой до 3,4 гигагерц, видеокарту от AMD на архитектуре RDNA 2 с производительностью 10,3 терафлопс, оперативную память 16 гигабайт GDDR6.

Базовая версия PlayStation 5 без оптического привода стоит в России 38 тысяч рублей. С оптическим приводом консоль обойдется в 47 тысяч рублей. Кроме этого, в официальном магазине доступны дополнительные аксессуары — от контроллера DualSense до зарядной станции.

При этом стартовая линейка игр для PlayStation 5 пока довольно скудная — эксклюзивов для «пятерки» только две Astro's Playroom и Demon's Souls, остальные новинки можно без проблем запускать на PS4.

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