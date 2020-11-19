Утвержден новый порядок выплаты больничных

Правительство с 2022 года поменяет порядок выплаты больничных, а также пособий матерям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Теперь деньги будут перечислять напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Новый механизм выплат позволяет застрахованным гражданам получать данные пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, не отвлекая таким образом средства работодателя на короткий срок и гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации.

Ранее предприятия при осуществлении страховых выплат при недостаточности начисленных страховых взносов изымали средства из оборота до момента возвращения денег в компанию со счетов Фонда социального страхования. Теперь работодателя избавят от такой необходимости.

В некоторых регионах такая система уже успешно работает в пилотном режиме. С 2022 года прямые выплаты по больничным пособиям станут обязательными на территории всей страны. Кроме этого, предполагается отказ от бумажного документооборота.

«Перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», — подчеркнул премьер.

По словам Мишустина, новый порядок назначения выплат уменьшит объем бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление средств. Гражданину не придется писать заявления и собирать справки для чиновника, процесс будет проходить в электронном виде.

Какие выплаты затрагивает

Изменения коснутся пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или с профессиональным заболеванием.

Также закон регулирует выплату единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, выплаты пострадавшим на производстве.