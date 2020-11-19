НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Утвержден новый порядок выплаты больничных

Источник:
Sibnet.ru
287 0
Фото: © Sibnet.ru

Правительство с 2022 года поменяет порядок выплаты больничных, а также пособий матерям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Теперь деньги будут перечислять напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Новый механизм выплат позволяет застрахованным гражданам получать данные пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, не отвлекая таким образом средства работодателя на короткий срок и гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации.

Ранее предприятия при осуществлении страховых выплат при недостаточности начисленных страховых взносов изымали средства из оборота до момента возвращения денег в компанию со счетов Фонда социального страхования. Теперь работодателя избавят от такой необходимости.

В некоторых регионах такая система уже успешно работает в пилотном режиме. С 2022 года прямые выплаты по больничным пособиям станут обязательными на территории всей страны. Кроме этого, предполагается отказ от бумажного документооборота.

«Перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», — подчеркнул премьер.

По словам Мишустина, новый порядок назначения выплат уменьшит объем бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление средств. Гражданину не придется писать заявления и собирать справки для чиновника, процесс будет проходить в электронном виде.

Какие выплаты затрагивает

Изменения коснутся пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или с профессиональным заболеванием.

Также закон регулирует выплату единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, выплаты пострадавшим на производстве.

Еще по теме
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
СМИ сообщили о возможной отставке Усса и Коновалова
Путин запретил приукрашивать ситуацию с коронавирусом
Госдума утвердила международный приоритет Конституции
смотреть все
Политика #Россия #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Утвержден новый порядок выплаты больничных
•
Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху
•
Россия проведет в Арктику высокоскоростной интернет
•
Уничтожение противоракетой SM-3 боеголовки показали на видео
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярск и Иркутск отреагировали на претензии Тувы на их земли
Сибирь 19.11.2020 17:33
Руководство центра «Добрый доктор» в Барнауле обвинили в хищении
Сибирь 19.11.2020 17:19
Убийство в компании глухонемых раскрыли в Новосибирске
Сибирь 19.11.2020 16:25
Сибирячка обвинила воспитателя в прижигании детей спичками
Сибирь 19.11.2020 13:59
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4063
Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ
3617
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3591
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
3539
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Утвержден новый порядок выплаты больничных
•
Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху
•
Россия проведет в Арктику высокоскоростной интернет
•
Уничтожение противоракетой SM-3 боеголовки показали на видео
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

cre

Большие магазины во время распродаж.

Uynachalnica

Ужас какой! Забанить гугла вместе с ютюбой! А Соловьеву выделить деньги на создание собственного хостинга!

Иркут 69

То есть запрещено всё. А разговаривать на улицах пока ещё дозволено?

лачинов

Мощно наша разведка работает! Агенты сами вербуются и на поклонение в ГРУ приезжают.

лачинов

Ну давайте ещё Сибирь делить по примеру горячих горцев! Можно подумать жители Тувы имеют какие то трудности...