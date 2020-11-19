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Красноярск и Иркутск отреагировали на претензии Тувы на их земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Тува © Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и красноярский депутат Денис Притуляк негативно отреагировали на желание главы Тувы Шолбана Кара-Оола забрать часть земель этих регионов.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол заявил на днях, что часть земель Красноярского края и Иркутской области при внесении в государственный реестр недвижимости должна вернуться Туве. Это незаселенные земли, в основном минеральные источники в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными.

«Со мной никто не говорил…. У нас система управления выстроена. Есть полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Никаких вопросов по изменению границ никто не ставил, и не будет ставить», — сказал журналистам на онлайн-конференции иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Глава Красноярского края Александр Усс не высказывался по поводу заявления Кара-Оола. Но депутат Заксобрания края Денис Притуляк отреагировал на это инициативой, которую спикер заксобрания Дмитрий Свиридов предложил направить в профильный комитет.

«Предлагаю законодательному собранию сегодня принять решение о запрете отчуждения территории Красноярского края. Если глава соседнего региона хочет, чтобы земли как-то относились к его республике, он может войти в состав Красноярского края, но на правах Кызыльского района. Мы готовы принять, но никаких отчуждений мы не позволим», — сказал Притуляк на сессии совета депутатов.

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cre

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Uynachalnica

Ужас какой! Забанить гугла вместе с ютюбой! А Соловьеву выделить деньги на создание собственного хостинга!

Иркут 69

То есть запрещено всё. А разговаривать на улицах пока ещё дозволено?

лачинов

Мощно наша разведка работает! Агенты сами вербуются и на поклонение в ГРУ приезжают.

лачинов

Ну давайте ещё Сибирь делить по примеру горячих горцев! Можно подумать жители Тувы имеют какие то трудности...