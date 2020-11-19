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Убийство в компании глухонемых раскрыли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глухонемой в Новосибирске получил 10 лет колонии за убийство такого же инвалида разводным ключом, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, убийство произошло в Дзержинском районе Новосибирска летом прошлого года. Четверо глухонемых выпивали в квартире и поссорились.

«Злоумышленник взял в шкафу металлический разводной ключ, после чего нанес им не менее 24 ударов по голове потерпевшего. От полученных травм последний скончался на месте», – сказано в сообщении.

После убийства обвиняемый забрал у знакомого мобильный телефон за 30 тысяч рублей. Вместе с другими участниками застолья они пытались скрыть следы преступления – замыли следы крови, вывезли тело в Заельцовский парк и закопали.

За убийство и кражу суд назначил 51-летнему новосибирцу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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