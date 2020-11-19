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Капитан сборной России извинился за «позорное» поражение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Капитан сборной России Георгий Джикия назвал поражение от Сербии в матче шестого тура Лиги наций «позором» и извинился за него.

«Хочется просто извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Полностью ответственность лежит на футболистах, которые сегодня... Мы все просто провалились! Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор. Больше добавить нечего», — прокомментировал результат Джикия, видео с ним опубликовано на YouTube-канале сборной России.

Россия заняла в группе B4 второе место, не сумев добиться повышения в элитную группу сборных — А. В параллельном матче сборная Венгрии обыграла турков 2:0, финишировав в итоге на первом месте.

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Удавиков

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Иркут 69

То есть запрещено всё. А разговаривать на улицах пока ещё дозволено?

лачинов

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