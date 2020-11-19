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Сибирячка обвинила воспитателя в прижигании детей спичками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следственные органы и прокуратура проверят информацию об издевательствах воспитателя новосибирского центра языкового развития и творчества, женщина, по словам одной из мам, тушила спички о руки пятилетних мальчиков-близнецов.

Жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их. Об этом мать пострадавших детей сообщила в СМИ.

СУ СК РФ по Новосибирской области начало проверку этой информации. Прокуратура региона инициировала свою проверку, во время которой планирует проверить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, защиту прав ребенка, оценить бездействию (волокиту) сотрудников полиции, ответственных за вынесение решения по заявлению матери детей.

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