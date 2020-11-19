Пожизненное «заключение» грозит агрессивной собаке из Улан-Удэ

Сотрудники комитета городского хозяйства Улан-Удэ отловили агрессивного алабая, державшего в страхе округу. Если собаку не устроят «на работу» в охрану, то ей грозит пожизненное пребывание в приюте, сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Жители Улан-Удэ пожаловались в администрацию города на агрессивного бродячего алабая, державшего в страхе округу. По их словам, собака не раз кидалась на прохожих. Одна из потерпевших рассказал, что однажды животное набросилось на нее, опрокинуло и вцепилось зубами в плечо. На помощь пришел сосед, отпугнувший пса.

Горожане пожаловались в СМИ, а журналисты задали вопрос чиновникам, как долго собака будет наводить ужас на людей? В среду служба отлова поймала собаку и отвезла в приют. По закону, после всех необходимых процедур отловленную собаку выпускают в прежнее место обитания.

Но из-за того, что алабай проявил агрессию по отношению к людям, его не отпустят. Пса пристроят на охрану объекта, а в противном случае навсегда оставят в приюте.