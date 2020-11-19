Спецназовец из США признался в работе на российскую разведку

Американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал в вину в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов.

«Бывший "зеленый берет" Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов», — приводит РИА Новости сообщение Минюста.

Согласно документам суда, 45-летний Дзибински-Деббинс с декабря 1996-го по январь 2011 года сотрудничал с российской разведкой. В течение этого времени он периодически ездил в Россию и якобы встречался там с представителями российских спецслужб.

Утверждается, что Деббинс работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в Россию в 1996 году. Российская разведка дала ему кодовое имя Икар Лесников. Спецназовец заявил, что у него «было мессианское видение» его роли в России.

С 1998-го по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал офицерские должности в подразделениях химзащиты, после в звании капитана перевелся в спецназ. Следствие утверждает, что он изменил род войск по настоянию российской разведки.