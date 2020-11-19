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Суд в Забайкалье набрал присяжных по делу Шамсутдинова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WilliamCho / Pixabay License

Второй Восточный окружной военный суд сформировал коллегию присяжных заседателей по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве восьми человек в воинской части Забайкалья.

Суд с участием присяжных заседателей по делу срочника, обвиняемого в расстреле восьми сослуживцев, должен был начаться в октябре. Суд заранее отобрал 500 кандидатов в присяжные, но на судебное заседание в октябре прибыло только 15 человек, из которых выбрали девять из необходимых 10.

Формирование коллеги перенесли на четверг 19 ноября. Стороны защиты и обвинения выбрали двух человек. Таким образом, в комиссии будет 12 присяжных — восемь основных и четыре запасных. Первое судебное заседание пройдет в понедельник в Читинском гарнизонном военном суде.

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По данным следствия, Шамсутдинов 25 октября 2019 года в воинской части Забайкалья начал расстреливать сослуживцев. Он целился им в головы, грудь и спину. Обнаружив раненых, несколько раз выстрелил. Восемь военнослужащих погибли на месте, двое получили тяжелые ранения.

Бывшего солдата обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), части 3 статьи 30, и пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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