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Shazam опубликовал список самых популярных песен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис Shazam опубликовал рейтинг самых популярных песен за все время своего существования.

Первое место в рейтинге заняла песня «Dance Monkey» певицы Tones and I, которая вышла в прошлом году. Второе место досталось треку «Prayer in C» выпущенному Робином Шульцем и группой Lilly Wood & the Prick. Замыкает тройку лидеров Passenger с песней «Let her go».

В первую десятку вошли такие песни, как «Wake me up» Avicii, «Lean on» Major Lazer, «Thinking out loud» Ed Sheeran, «Cheap Thrills» Sia, «Somebody That I Used To» Gotye, «Know This Girl» Kungs и «Take Me To Church» Hozier.

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