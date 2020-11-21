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Экспресс-доставка от «Пятёрочки» появилась в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Пятёрочка» объявила о запуске сервиса доставки продуктов из магазинов сети в Новосибирске. Зона доставки пока работает в Центральном, Октябрьском, Заельцовском, Дзержинском, Калининском, Кировском, Ленинском и Железнодорожном районах, но уже к концу года сервис охватит 90% всей территории города.

Для того, чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо воспользоваться мобильным приложением «Пятёрочка Доставка». Заказы принимаются с 09.00 до 21.00, а собирают их непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Цены на продукты аналогичны тем, что представлены в магазинах сети, и действуют те же акции. Дополнительно клиентам сервиса начисляются двойные баллы на «Выручай-карту».

Еще один плюс сервиса: сборщики заказов складывают только продукты с максимальным сроком годности и свежие овощи и фрукты.

Курьеры привозят заказы прямо до двери в течение часа, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей. Пенсионеры, а также люди с ограниченными физическими возможностями, многодетные семьи и прочие категории граждан, нуждающиеся в особой поддержке, могут воспользоваться бесплатной доставкой, используя промокод ZABOTA при оформлении заказа. Курьер при доставке может попросить документ, подтверждающий льготный статус.

Оплата происходит онлайн прямо в мобильном приложении, таким образом, дополнительного контакта с курьерами для взаиморасчётов не требуется.

«В новой для нас всех эпидемиологической ситуации такой сервис особенно востребован, а в преддверии Нового года он поможет подготовиться к празднику и больше времени уделить родным и близким», – прокомментировал директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Олег Казаков.

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В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции «Пятёрочка» строго соблюдает все санитарно-гигиенические требования. Среди курьеров доставки налажено регулярное измерение температуры, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Экспресс-доставка из «Пятёрочки» работает также в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Челябинске. Всего к сервису подключено 380 магазинов, включая семь дарксторов (магазинов-складов). 
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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)

лачинов

Непосильная это задача, сокращать чиновничий аппарат. Сегодня из двух министерств слепили одно, а завтра...

Outro

Роскомнадзор лучше бы более полезными делами занимался...