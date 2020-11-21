Экспресс-доставка от «Пятёрочки» появилась в Новосибирске

«Пятёрочка» объявила о запуске сервиса доставки продуктов из магазинов сети в Новосибирске. Зона доставки пока работает в Центральном, Октябрьском, Заельцовском, Дзержинском, Калининском, Кировском, Ленинском и Железнодорожном районах, но уже к концу года сервис охватит 90% всей территории города.

Для того, чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо воспользоваться мобильным приложением «Пятёрочка Доставка». Заказы принимаются с 09.00 до 21.00, а собирают их непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Цены на продукты аналогичны тем, что представлены в магазинах сети, и действуют те же акции. Дополнительно клиентам сервиса начисляются двойные баллы на «Выручай-карту».

Еще один плюс сервиса: сборщики заказов складывают только продукты с максимальным сроком годности и свежие овощи и фрукты.

Курьеры привозят заказы прямо до двери в течение часа, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей. Пенсионеры, а также люди с ограниченными физическими возможностями, многодетные семьи и прочие категории граждан, нуждающиеся в особой поддержке, могут воспользоваться бесплатной доставкой, используя промокод ZABOTA при оформлении заказа. Курьер при доставке может попросить документ, подтверждающий льготный статус.