Бесплатные лекарства для больных COVID появились в аптеках Приангарья

Бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией начали выдавать в аптеках Приангарья. Оперативный штаб создал карту, на которой отмечены фармацевтические точки Иркутска, где можно получить медикаменты.

Правительство РФ в начале ноября выделило из бюджета средства для того, чтобы больные коронавирусом во всех регионах России могли получать бесплатные лекарства. Иркутская область получила почти 90 миллионов рублей. Выдавать препараты начали с четверга через аптеки.

Получить медикаменты смогут родственники заболевших по рецепту врача, либо препараты доставят на дом волонтеры или медицинские работники. Областной оперативный штаб составил карту, на которой отмечены аптеки, где будут выдавать лекарства.

По данным оперативного штаба на утро четверга, за последние сутки в Иркутской области выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализирован 171 человек, остальные получают амбулаторное лечение.