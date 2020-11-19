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Вышел трейлер полнометражного фильма про Тома и Джерри

Источник:
Sibnet.ru
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История мультяшных персонажей Тома и Джерри продолжится в полнометражном фильме, трейлер нового проекта опубликовала компания WBRussia на YouTube.

По сюжету, Джерри переезжает в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне «свадьбы века». И организатор в отчаянии приглашает Тома помочь ей избавиться от грызуна. Эта война кота и мыши грозит разрушить не только ее карьеру, но и свадьбу, и возможно даже сам отель. В итоге герои вынуждены объединиться, чтобы спасти ситуацию.

В фильме объединены игра живых актеров и мультипликационные элементы. Режиссер проекта — Тим Стори. Полнометражная лента выйдет в прокат в 2021 году.


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Удавиков

Мда... поездка в общественном транспорте тоже попадает под формулировку Цитата или передвижение граждан...

cre

Большие магазины во время распродаж.

ifhbrjd

Россия верит в непобедимость США - ты рад?

ivanbak

Зато газ прут по трубам немерено. Слабо каждый частный дом подключить к газу?

Nik3316

ты тоже созванивался с ними... крут