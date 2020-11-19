Вышел трейлер полнометражного фильма про Тома и Джерри

История мультяшных персонажей Тома и Джерри продолжится в полнометражном фильме, трейлер нового проекта опубликовала компания WBRussia на YouTube.

По сюжету, Джерри переезжает в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне «свадьбы века». И организатор в отчаянии приглашает Тома помочь ей избавиться от грызуна. Эта война кота и мыши грозит разрушить не только ее карьеру, но и свадьбу, и возможно даже сам отель. В итоге герои вынуждены объединиться, чтобы спасти ситуацию.

В фильме объединены игра живых актеров и мультипликационные элементы. Режиссер проекта — Тим Стори. Полнометражная лента выйдет в прокат в 2021 году.