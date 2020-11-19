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Россия проведет в Арктику высокоскоростной интернет

Источник:
РБК
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Фото: ShavPS / CC BY-SA 3.0

Россия приступила к созданию магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск — Владивосток с локальными ответвлениями в крупнейшие порты и населенные пункты арктической зоны, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Пропускная способность ВОЛС должна составить 52–104 терабит в секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Полное завершение проекта планируется в 2026 году, сказал РБК гендиректор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников.

Проект нацелен на подключение государственных, административных структур, обеспечение жителей интернетом, то есть решение социальных задач, отметил глава группы компаний «Управление перспективных технологий» (УПТ) Алексей Стрельченко

Стоимость проекта составит 65 миллиардов рублей. Эти средства предоставит государство. Задачи окупить затраты не ставится, но поддержание и дальнейшее развитие линии должно финансироваться за счет средств, полученных от коммерческих заказчиков, подчеркнул Стрельченко.

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Реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегией развития арктической зоны России. Его целью является развитие инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона.

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Топ комментариев

Удавиков

Мда... поездка в общественном транспорте тоже попадает под формулировку Цитата или передвижение граждан...

cre

Большие магазины во время распродаж.

ifhbrjd

Россия верит в непобедимость США - ты рад?

ivanbak

Зато газ прут по трубам немерено. Слабо каждый частный дом подключить к газу?

Nik3316

ты тоже созванивался с ними... крут