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Томские власти заявили о дефиците водителей для б/у троллейбусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев заявил о нехватке водителей на муниципальном транспорте, он выразил опасение, что обещанные Томску московские троллейбусы будет просто некому водить.

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По словам спикера, троллейбусов, находящихся "на ходу", не хватает, чтобы закрыть даже имеющиеся маршруты, но вопрос с кадрами стоит гораздо более остро. 

«Профессиональные водители не хотят идти работать на муниципальный транспорт из-за слишком низкой заработной платы. Чтобы хоть как-то прокормить семьи, людям приходится крутить баранку не по одной смене. В результате есть большой риск, что даже обещанные Томску 40 московских троллейбусов не смогут выйти на линию. Их просто некому будет вывести», – написал Акатаев в своем Telegram-канале.

В этом месяце в Томск из Москвы поставят 40 бывших в употреблении троллейбусов 2007-2012 годов выпуска. Сейчас основной части троллейбусов в Томске – 14-15 лет.

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