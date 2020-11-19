Томские власти заявили о дефиците водителей для б/у троллейбусов

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев заявил о нехватке водителей на муниципальном транспорте, он выразил опасение, что обещанные Томску московские троллейбусы будет просто некому водить.

По словам спикера, троллейбусов, находящихся "на ходу", не хватает, чтобы закрыть даже имеющиеся маршруты, но вопрос с кадрами стоит гораздо более остро.

«Профессиональные водители не хотят идти работать на муниципальный транспорт из-за слишком низкой заработной платы. Чтобы хоть как-то прокормить семьи, людям приходится крутить баранку не по одной смене. В результате есть большой риск, что даже обещанные Томску 40 московских троллейбусов не смогут выйти на линию. Их просто некому будет вывести», – написал Акатаев в своем Telegram-канале.

В этом месяце в Томск из Москвы поставят 40 бывших в употреблении троллейбусов 2007-2012 годов выпуска. Сейчас основной части троллейбусов в Томске – 14-15 лет.