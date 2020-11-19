НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Космонавты провели семь часов в открытом космосе и не нашли дыру в МКС

Источник:
"Известия"
233 4
Фото: NASA.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков осмотрели и сфотографировали обшивку снаружи в районе трещины на модуле «Звезда» Международной космической станции, следует из их переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), транслируемых NASA.

После беглого осмотра внешних следов повреждений они не заметили. «Лично я ничего не наблюдаю», — приводят доклад Рыжиков на Землю в ЦУП.

Космонавты сфотографировали область, и по истечении пяти минут их попросили продолжить работы по циклограмме.

Для обоих космонавтов это был первый выход в открытый космос в карьере. Также это была первая внекорабельная деятельность, связанная с подготовкой к запуску в апреле 2021 года многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Поддержку российских членов экипажа с борта МКС осуществляли американские астронавты. В открытом космосе космонавты работали в скафандрах «Орлан-МКС».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервый выход в космос и первое ЧП

В августе стало известно, что экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. 15 октября экипаж станции доложил на Землю, что возможное место утечки найдено в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Еще по теме
Космонавты откроют запечатанный 11 лет назад люк
Космонавты поставили заплатку на трещину в российском модуле МКС
Вселенная оказалась гигантским мозгом
Установлен механизм исчезновения марсианской воды
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху
•
Россия проведет в Арктику высокоскоростной интернет
•
Космонавты провели семь часов в открытом космосе и не нашли дыру
•
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кляйн прокомментировал свое обвинение
Сибирь 19.11.2020 12:15
Первые чечетки прилетели в «Шушенский бор»
Сибирь 19.11.2020 11:57
Путину доложили о критической ситуации с COVID в Сибири
Сибирь 19.11.2020 11:14
Бесплатные лекарства для больных COVID появились в аптеках Приангарья
Сибирь 19.11.2020 10:59
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
3635
Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ
3549
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3542
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
3481
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху
•
Россия проведет в Арктику высокоскоростной интернет
•
Космонавты провели семь часов в открытом космосе и не нашли дыру
•
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27
Бывший президент США перечислил слабости России
26
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
25
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23