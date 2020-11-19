Космонавты провели семь часов в открытом космосе и не нашли дыру в МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков осмотрели и сфотографировали обшивку снаружи в районе трещины на модуле «Звезда» Международной космической станции, следует из их переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), транслируемых NASA.

После беглого осмотра внешних следов повреждений они не заметили. «Лично я ничего не наблюдаю», — приводят доклад Рыжиков на Землю в ЦУП.

Космонавты сфотографировали область, и по истечении пяти минут их попросили продолжить работы по циклограмме.

Для обоих космонавтов это был первый выход в открытый космос в карьере. Также это была первая внекорабельная деятельность, связанная с подготовкой к запуску в апреле 2021 года многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Поддержку российских членов экипажа с борта МКС осуществляли американские астронавты. В открытом космосе космонавты работали в скафандрах «Орлан-МКС».

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В августе стало известно, что экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. 15 октября экипаж станции доложил на Землю, что возможное место утечки найдено в промежуточной камере российского модуля «Звезда».