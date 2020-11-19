СМИ сообщили о возможной отставке Усса и Коновалова

СМИ сообщили, что губернатор Красноярского края Александр
Усс и глава Хакасии Валентин Коновалов до выборов в Госдуму осенью 2021 года могут
лишиться своих постов.
В среду об отставке неожиданно объявил глава Республики
Мордовия Владимир Волков. По мнению источников в администрации президента (АП),
до выборов в Госдуму осенью 2021 года мест могут лишиться еще ряд губернаторов,
в том числе в Сибири.
У Александра Усса, по словам собеседников «Коммерсанта», «не все в порядке с рейтингом» и он теряет «политический контроль над территорией». Ситуация, по словам одного из собеседников издания, осложняется еще и тем, что губернатор не сможет возглавить региональный список ЕР на выборах в Госдуму: «Он непопулярен, а других лидеров нет».
Осведомленный источник, знакомый с обстановкой в регионе,
утверждает, что против Усса выступает компания «Норникель», но губернатор
пользуется поддержкой главы Минобороны Сергея Шойгу. Полномочия Александра Усса
истекают только в 2023 году, и, по словам источников, это играет в его пользу.
Один из источников «Коммерсанта», близких к АП, также утверждает, что в ближайшее время может решиться и судьба главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова: в республике сложилась крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация.
Ряд собеседников, близких к АП, считают, что Коновалов
сохранит свой пост: единороссам будет выгодно, если коммунист будет вызывать
все больше негативных эмоций избирателей. При этом никто не назвал точные сроки
«политических решений» по отставкам губернаторов.
Коммунист Коновалов с момента вступления в должность стал
одним из критикуемых глав регионов. В среду пресс-секретарь президента РФ
назвал Хакасию чрезвычайно проблемным регионов по ситуации с коронавирусом. До этого
для организации медпомощи в регион приезжали эксперты Минздрава РФ и полпред
президента Сергей Меняйло.