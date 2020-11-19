Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху

Отдельные западные страны пытаются разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы вытеснить Россию из Закавказья заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня», — приводит ТАСС заявление Нарышкина.

По его словам, жителей Армении пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. В свою очередь азербайджанцам говорят, что Кремль «украл у них победу», пояснил глава СВР.

Нарышкин утверждает, что страны НАТО расстроены тем, что военные действия в Нагорном Карабахе остановлены при посредничестве России. «Это, по сути, «обнулило» их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — заключил глава СВР.

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С 10 ноября в Нагорном Карабахе прекратились военные действия между Азербайджаном и армянскими силами. На спорную территорию вошли российские миротворцы. Позднее в США и Франции заявили об имеющихся вопросах в отношении данного соглашения. Но страны признали, что усилия России способствовали установлению мира в регионе.