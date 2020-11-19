НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху

Источник:
ТАСС
86 1
Фото: © Пресс-служба президента России

Отдельные западные страны пытаются разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы вытеснить Россию из Закавказья заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня», — приводит ТАСС заявление Нарышкина.

По его словам, жителей Армении пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. В свою очередь азербайджанцам говорят, что Кремль «украл у них победу», пояснил глава СВР.

Нарышкин утверждает, что страны НАТО расстроены тем, что военные действия в Нагорном Карабахе остановлены при посредничестве России. «Это, по сути, «обнулило» их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — заключил глава СВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПричины войны в Нагорном Карабахе

С 10 ноября в Нагорном Карабахе прекратились военные действия между Азербайджаном и армянскими силами. На спорную территорию вошли российские миротворцы. Позднее в США и Франции заявили об имеющихся вопросах в отношении данного соглашения. Но страны признали, что усилия России способствовали установлению мира в регионе.

Тема: Карабахский конфликт
Президент России высказался о роли Турции в карабахском конфликте
Путин объяснил, почему раньше не остановил войну в Карабахе
США и Франция потребовали прояснить роль Турции в Карабахе
Турция отправит военный контингент в Азербайджан
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху
•
Госдума утвердила международный приоритет Конституции
•
Сборная России потерпела крупнейшее поражение за 16 лет
•
Систему выплат пенсионных накоплений изменят
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СМИ сообщили о возможной отставке Усса и Коновалова
Сибирь 19.11.2020 09:22
Суд в Чите начнет добор присяжных по делу Шамсутдинова
Сибирь 19.11.2020 08:01
Второй скелет человека за неделю нашли на ОбьГЭС в Новосибирске
Сибирь 18.11.2020 17:55
Кара-Оол захотел вернуть Туве часть красноярских и иркутских земель
Сибирь 18.11.2020 17:41
Самое популярное
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3521
Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ
3516
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
3463
Вселенная оказалась гигантским мозгом
3428
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху
•
Госдума утвердила международный приоритет Конституции
•
Сборная России потерпела крупнейшее поражение за 16 лет
•
Систему выплат пенсионных накоплений изменят
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Мда... поездка в общественном транспорте тоже попадает под формулировку Цитата или передвижение граждан...

cre

Большие магазины во время распродаж.

ifhbrjd

Россия верит в непобедимость США - ты рад?

ivanbak

Зато газ прут по трубам немерено. Слабо каждый частный дом подключить к газу?

Alexander222

бывших не бывает, в Думу внесли законопроект, дающий путину право вновь баллотироваться на пост президента....моразм...