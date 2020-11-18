Стартовали продажи компьютеров Apple без процессоров Intel

Продажи первых компьютеров Apple на основе процессора M1 собственной разработки на архитектуре ARM стартовали в России. До этого яблочная компания более десяти лет выпускала компьютеры на основе процессоров Intel.

Продажи новейших Apple MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini на основе Apple M1 в России начались 18 ноября, на официальном сайте компании они теперь отмечены как доступные для покупки.

Срок доставки указан в 2-3 недели, некоторые ритейлеры пока только принимают предварительные заказы на новые компьютеры. Ожидается, что в торговых сетях устройства появятся в течение пары недель.

MacBook Air с 256 ГБ доступен за 99 990 рублей, с 512 ГБ — 124 990 рублей. 13-дюймовый MacBook Pro с 256 ГБ можно купить за 129 990 рублей, с 512 ГБ — 149 990 рублей. За Mac mini придется выложить 74 990 рублей и 94 990 рублей соответственно.