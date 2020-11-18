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Представлен уникальный смартфон с поворотной камерой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Asus

Компания Asus представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro с поворотной камерой. Технологическое решение стало уникальным на рынке.

Разработчики смартфонов применили поворотный модуль камер, состоящий из трех сенсоров — 64-Мп основной, 12-Мп широкоугольный и 8-Мп телевик. Версия Pro дополнительно оснащена оптическим стабилизатором двух сенсорах.

Смартфона также получили экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 герц. Младший аппарат работает на процессоре Snapdragon 865, тогда как 7 Pro получил более мощный Snapdragon 865+.

Новинки оснащены емкой батарейкой на 5000 мАч и поддерживают 30-ваттную быструю зарядку. «На борту» также адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамики с усилителем NXP TFA9874, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ энергонезависимой памяти.

Продажи ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro в России стартуют 24 ноября. За Asus ZenFone 7 попросят 59 990 рублей, премиальная версия Pro обойдется в 67 990 рублей.

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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)