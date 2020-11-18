Путин запретил приукрашивать ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом, об этом глава государства заявил на совещании с членами кабмина, посвященном пандемии.

«Ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах», — цитирует Путина сайт Кремля.

По словам президента, главная задача всех глав регионов — в ежечасном режиме решать проблемы борьбы с эпидемией коронавируса, а также ключевые вопросы работы организаций здравоохранения.

Он также признал, что в ряде российских регионов ситуация с коронавирусом остается сложной. «Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений», — подчеркнул Путин.