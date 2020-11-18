Госдума утвердила международный приоритет Конституции

Госдума утвердила приоритет Конституции над международным правом. Однако закрепление приоритета не означает отказа России от исполнения международных договоров и решений межгосударственных органов.

Поправки предусматривают, что не соответствующие Конституции международные договоры не подлежат применению. В случае противоречий с Основным законом нормы международного права теперь будут игнорироваться.

Принятые документы приводят законодательство в соответствие с новой Конституцией, автором инициатив стал президент Владимир Путин. В принятый пакет поправок входит более 110 законодательных актов.

Так, поправки вносятся сразу в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Подчеркивается, что международные акты и отдельные их положения теперь подлежат применению на территории РФ только в истолковании Конституционного суда. При этом Конституция России имеет высшую юридическую силу.