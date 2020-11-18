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США разрешили полеты «проклятого» Boeing 737 MAX

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Liam Allport / Attribution License

Федеральное управление гражданской авиации США разрешило возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX, этот самолет СМИ назвали «проклятым» после двух подряд авиакатастроф. Причиной посчитали недостатки программного обеспечения лайнера.

Регулятор поставил компании условия для возвращения самолетов в эксплуатацию — необходимо было полностью обновить программное обеспечение и провести дополнительную подготовку пилотов, передает Reuters.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В них погибли 346 человек. В конце июня 2020 года американские власти разрешили начать тестовые полеты Boeing 737 MAX.

Американский перевозчик планирует возобновить первый коммерческий рейс MAX 29 декабря. При этом Southwest Airlines, крупнейший в мире оператор MAX, не планирует летать на этом самолете до второго квартала 2021 года.

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