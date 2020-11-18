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Систему выплат пенсионных накоплений изменят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд России изменит минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Новые правила увеличат количество единовременных выплат при выходе на пенсию.

Увеличение накоплений приведет к увеличению объема единовременных выплат, поэтому Минтруд попросил Пенсионный фонд проработать возможность изменения условий, пишет «Коммерсантъ».

В частности, ведомство предлагает осуществлять единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия гражданина не превышает 20% минимального размера оплаты труда.

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг указанного уровня, они перечисляются единовременно.

Отчисления граждан России в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты заморозили в 2014 году. Их направляют в страховую часть, поэтому они тратятся на выплаты нынешним пенсионерам.

Правило должно было действовать до 2021 года, однако затем заморозку продлили на 2022 год. Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который подразумевает пролонгацию механизма до 2023 года.

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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)