Систему выплат пенсионных накоплений изменят

Минтруд России изменит минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Новые правила увеличат количество единовременных выплат при выходе на пенсию.

Увеличение накоплений приведет к увеличению объема единовременных выплат, поэтому Минтруд попросил Пенсионный фонд проработать возможность изменения условий, пишет «Коммерсантъ».

В частности, ведомство предлагает осуществлять единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия гражданина не превышает 20% минимального размера оплаты труда.

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг указанного уровня, они перечисляются единовременно.

Отчисления граждан России в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты заморозили в 2014 году. Их направляют в страховую часть, поэтому они тратятся на выплаты нынешним пенсионерам.

Правило должно было действовать до 2021 года, однако затем заморозку продлили на 2022 год. Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который подразумевает пролонгацию механизма до 2023 года.