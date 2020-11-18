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Врач запретила маски детям младше шести лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: shixart1985 / Attribution License

Ношение маски опасно для ребенка до шести лет по причине недостаточно развитой бронхо-легочной системы, предупредила член Союза педиатров России, врач-педиатр Ирина Добрецова.

«Детям до шести лет маски носить нельзя. Общепринятый мировой опыт — ношение масок с шести лет», — цитирует медика издание URA.RU. При этом в документах ВОЗ указывается, что маски не рекомендуется надевать детям младше трех лет.

Добрецова отметила, что маска причиняет ребенку дискомфорт и нарушает поступление кислорода даже на улице. Более того, она может стать причиной синдрома внезапной смерти у малыша до года.

Врач уверена, что средства индивидуальной защиты не защитят детей от вируса, но подвергнут их еще большему риску заражения из-за «парникового эффекта» маски. Кроме этого, от недостатка воздуха и дыхания через рот в легкие будет поступать холодный воздух.

По мнению педиатра, надевать маску ребенку можно лишь ненадолго. Например, минут на 15 в месте большого скопления людей.

Тема: Распространение коронавируса
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