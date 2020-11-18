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Кара-Оол захотел вернуть Туве часть красноярских и иркутских земель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Часть земель Красноярского края и Иркутской области при внесении в государственный реестр недвижимости должна вернуться Туве, сообщил в соцсетях глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

Глава Тувы написал, что на заседании с полпредом президента по СФО Сергея Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским обсуждали вопросы внесения сведений о границах территорий в государственный реестр недвижимости.

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«Поскольку после этой процедуры границы между регионами будут считаться окончательно утвержденными, не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и ее соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе», — отметил Кара-Оол.

По его словам, это незаселенные земли, в основном минеральные источники в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными.

«В постсоветское время они почему-то отошли к соседям. Эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения еще до подписания соглашения с Росреестром об уточненных границах», — написал глава Тувы.

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