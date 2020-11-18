Космонавты откроют запечатанный 11 лет назад люк

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков для выхода за борт Международной космической станции откроют люк, который был запечатан около 11 лет.

Космонавтам предстоит заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля «Заря». За 22 года полета модуля такую работу космонавты выполняли дважды, передает пресс-служба Роскосмоса.

Впервые за долгое время выход в открытый космос выполнят из модуля «Поиск». Россияне проверят функционирование системы шлюзования. Подчеркивается, что выходной люк в модуле не открывался около 11 лет.

В связи с этим космонавты подготовлены к различным нештатным ситуациям и работам по обеспечению герметичности люка. Все последние выходы россиян в открытый космос до этого выполнялись из модуля «Пирс», однако в 2021 году его должны отделить от станции.

Выход в открытый космос состоится в среду, работы продлятся более 5 часов. Если у космонавтов останется время, то они очистят иллюминатор модуля «Звезда», изменят положение датчиков блока контроля давления и осаждений, а также заменят регистрирующие приборы модуля.