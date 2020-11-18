Штрафы для электросамокатов появятся в ПДД

Владельцы электросамокатов, моноколес, коньков, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности за нарушение правил движения ждут штрафы до 1,5 тысячи рублей, сообщил представитель Минтранса Владимир Луговенко.

«За ненадлежащее использование СИМ или за использование СИМ в нарушение установленных правил (дорожного движения). …Это статьи 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Они в действующей редакции уже позволяют при принятии правил дорожного движения администрировать правонарушения», — цитирует Луговенко РИА Новости.

Статья 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом, велосипедистом, возчиком или «иным лицом, участвующим в дорожном движении») предусматривает штраф в 800 рублей и 1–1,5 тысячи рублей — если это же нарушение совершено лицом в пьяном виде. По статье 12.30 КоАП штраф 1 тысяча рублей будет применяться, если пользователь СИМ создал помехи для движения, штраф 1–1,5 тысячи рублей — если катающийся кого-то сбил и нанес ущерб здоровью.

Также в правилах пропишут скоростной режим для таких видов транспорта: например, на тротуарах не больше 20 километров в час.

Минтранс и ГИБДД до сих пор не определились, что считать СИМ. По мнению Госавтоинспекции, к ним не должны относится механические устройства без двигателей (ролики, коньки и скейтборды), их пользователи должны оставаться пешеходами.