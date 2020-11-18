Кремль назвал Хакасию проблемной по ситуации с коронавирусом

Хакасия относится к категории чрезвычайно проблемных регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока можно констатировать, что Хакасия относится к категории чрезвычайно проблемных регионов. Там по поручению президента принимались дополнительные меры по линии федеральных властей, по линии Минобороны. Проблемы есть», — цитирует ТАСС Пескова.

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По его словам, «пока преждевременно» оценивать работу главы региона Валентина Коновалова по борьбе с пандемией.

Роспотребнадзор сообщал, что в Хакасии за последний месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. Один из врачей региона пожаловался президенту РФ на отвратительную организацию помощи в Хакасии — нехватку коек, оборудования и лекарств.

Для решения проблемы в регион прибыли специалисты федерального Минздрава, полпред президента РФ Сергей Меняйло, а военные открыли мобильный госпиталь на 100 мест для больных коронавирусом. По оценке Меняйло, это стабилизировало ситуацию в Хакасии.