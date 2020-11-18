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Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Законопроект, ужесточающий правила проведения митингов и пикетирования, внесен в Госдуму, документ предполагает, что такой акцией можно будет признавать массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона внесен в парламент депутатом от «Единой России» Дмитрием Вяткиным. Он предлагает закрепить норму, позволяющую суду признавать публичными мероприятиями «массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах».

Также публичным мероприятием предлагается признавать не только «совокупность» одиночных пикетов, но и «поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования», то есть очереди на пикеты.

Инициатива предусматривает запрет журналистам раздавать листовки, использовать плакаты, выкрикивать лозунги, организовывать сбор подписей, а также использовать «различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения» на митингах.

Кроме этого, законопроект запрещает проведение массовых мероприятий возле зданий экстренных служб с целью «создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций».

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