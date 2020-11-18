НАВЕРХ

Девушка в Забайкалье забеременела от брата-насильника

Источник:
Sibnet.ru
329 0
Фото: © widephish / Pixabay License

Следственное управление СК России по Забайкальскому возбудило уголовное дело в отношении местного жителя. Он систематически насиловал сводную сестру, сообщило ведомство.

По данным следствия, весной и летом молодой человек, запугивая свою 15-летнюю сестру по отцу, дважды изнасиловал ее и пригрозил расправой, если она кому-то расскажет. 

Потерпевшая, опасаясь мести со стороны брата, никому не рассказывала о совершенных преступлениях. В правоохранительные органы обратились медицинские работники, к которым обратилась беременная девушка. 

Следователи задержали и допросили злоумышленника. Он признался в совершении преступлений. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

СК России по Забайкальскому краю предъявило обвинение 32-летнему жителю в совершении двух преступлений, предусмотренных пункта «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще по теме
Второй скелет человека за неделю нашли на ОбьГЭС в Новосибирске
Сеть подпольных казино накрыли в Туве. ВИДЕО
Парень в Приангарье сжег четыре квартиры ради мести знакомой
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
смотреть все
Сибирь #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался об участии Турции в карабахском конфликте
•
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
•
Банки предложили блокировку подозрительных переводов
•
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
КУЛЬТГИД
«Перевал Дятлова»: новая версия мистической трагедии
15.11.2020 11:06
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
12.11.2020 18:34
Другая биография: о чем фильм «Цой» Алексея Учителя
12.11.2020 11:41
Сериал «Бомба»: от любви до ядерного оружия
08.11.2020 19:51
Самое популярное
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3900
Поразивший всех участник «Голоса» выбрал малословного наставника
3604
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3417
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
3377
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался об участии Турции в карабахском конфликте
•
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
•
Банки предложили блокировку подозрительных переводов
•
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
22