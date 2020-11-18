Девушка в Забайкалье забеременела от брата-насильника

Следственное управление СК России по Забайкальскому возбудило уголовное дело в отношении местного жителя. Он систематически насиловал сводную сестру, сообщило ведомство.

По данным следствия, весной и летом молодой человек, запугивая свою 15-летнюю сестру по отцу, дважды изнасиловал ее и пригрозил расправой, если она кому-то расскажет.

Потерпевшая, опасаясь мести со стороны брата, никому не рассказывала о совершенных преступлениях. В правоохранительные органы обратились медицинские работники, к которым обратилась беременная девушка.

Следователи задержали и допросили злоумышленника. Он признался в совершении преступлений. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

СК России по Забайкальскому краю предъявило обвинение 32-летнему жителю в совершении двух преступлений, предусмотренных пункта «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.