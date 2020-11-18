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Водители оценили идею лишать прав за повторные нарушения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Российские водители разошлись во мнении, стоит ли вводить в стране балльную систему, при которой можно лишиться водительского удостоверения, если часто нарушаешь ПДД, результаты опроса представил портал «Дром».

Водители отвечали на вопрос, поддерживают ли они идею «часто нарушаешь — лишаешься прав». Положительно оценили идею 52% россиян: «Однозначно да» — 29%, «Скорее да» — 23%. А отрицательно относятся к балльной системе — 48% («Однозначно нет» — 31%, «Скорее нет» — 17%).

Сильнее других усмирить нахалов на дорогах хотят участники опроса из Санкт-Петербурга — 43%. В Московской области, наоборот, меньше других хотят ужесточения наказаний для водителей. Против «балльной системы» проголосовал 41,5% респондентов. С ними солидарны жители Кавказа. Среди федеральных округов именно в Северо-Кавказском больше всего проголосовали за вариант «Однозначно нет» — 38,6%.

Некоторые автолюбители считают лишение прав недостаточно жесткой мерой: «Пока у злостных нарушителей (пьяниц, например) не начнут отбирать машины, ничего не изменится. Полицейских почти нет на дорогах — люди могут годами без прав ездить спокойно», — поделился один из участников опроса.

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