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Котокафе задумали открыть в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Омич Александр Сыпченко начал сбор денег на котокафе, он хочет с помощью открытия такого заведения находить хозяев для бездомных животных.

«Этот проект может помочь найти дом для многих кошечек, мы будем устраивать их в хорошие руки и брать новых питомцев. Тем самым освобождать места в приютах. Как только кафе выйдет в прибыль, следующий этап – это помощь приютам деньгами. У нас большая проблема, которую очень сложно решить, но нужно поставить кирпичик с помощью общественной поддержки и тогда все станет возможным», – написал омич на платформе «Планета».

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Он привел статистические данные о том, что то 40% населения неравнодушны к кошкам. Целевая аудитория заведения – семьи, молодые пары. Помещения у будущего котокафе пока нет, но рассматриваются такие адреса, как улица Гагарина, 2, улица Гагарина, 8/1, а также улицы Ленина и Гусарова.

«Заведение подобного формата не представлено в данном регионе, поэтому прямых конкурентов у котокафе не имеется. Помимо задачи по получению прибыли, котокафе ставит перед собой цель в уменьшении количества бездомных животных в городе. Кошки для котокафе будут браться из местного приюта, проходить ветеринарный контроль с оформлением ветпаспортов и проведением прививок, а также стерилизацию», – объяснил автор идеи.

По предварительным подсчетам, необходимо 900 тысяч рублей до вычета налогов, пока на краудфандинговой собрано только чуть больше 2 тысяч. Ранее в Омске уже работали котокафе «МурНям» и «СаМУРай», но по различным причинам они закрылись.

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